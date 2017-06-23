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      Власти Ижевска прокомментировали представление прокуратуры по бараку на улице Чапаева

      10:37, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      10:37, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      457
      0
      #Администрация Ижевска\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#город\n#Генпрокуратура
      457
      0

      Надзорный орган потребовал устранить «нарушения прав граждан».

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска прокомментировали представление прокуратуры Удмуртской Республики по бараку на улице Чапаева. Надзорный орган потребовал устранить «нарушения прав граждан», говорится на сайте Генпрокуратуры России.

      «Представление будет тщательно рассмотрено в установленном порядке, приняты необходимые меры», - отметили в пресс-службе Ижевска.

      Напомним, прокуратура начала проверку условий жизни обитателей барака на улице Чапаева после того, как ижевчанка Анастасия Вотинцева дозвонилась на «прямую линию» Президенту России Владимиру Путину. Глава государства заверил девушку, что приедет в столицу Удмуртии и посмотрит на состояние дома.

      Проведя проверку, специалисты надзорного органа решили, что городские власти не обеспечили «надлежащее содержание указанного жилого дома, большая часть квартир которого находится в муниципальной собственности».

      «Несмотря на то, что проживание в аварийном многоквартирном доме граждан создает реальную угрозу их жизни и здоровью, уполномоченными органами местного самоуправления был установлен чрезмерно длительный срок его расселения - до 2029 года», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры России.

      Как пояснил информагентству «Сусанин» источник в надзорном органе, «устранение нарушений прав граждан», на котором настаивают в прокуратуре, не обязательно означает расселение жильцов барака.

      10:37, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      457
      0
      #Администрация Ижевска\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#город\n#Генпрокуратура

       

       

       

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