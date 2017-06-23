Отец погибшего под грузовиком у бара мальчика в Ижевске отделается штрафом

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. Отец погибшего под колесами грузовика 2-летнего мальчика на улице Автозаводской в Ижевске отделается штрафом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).

Трагедия произошла 21 апреля. Отец оставил без присмотра мальчика возле дома №36 по улице Автозаводской. В это время рядом в автомобиль «ГАЗ» обвиняемый грузил строительный мусор. Не заметив ребенка в коляске-велосипеде, мужчина сбил его.



От полученных травм малыш скончался. На следующий день после происшествия на месте трагедии появились мягкие игрушки и свечи.



Позже стало известно, что в отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).