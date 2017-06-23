  • $ 60 ↑
  • € 66.8 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Отец погибшего под грузовиком у бара мальчика в Ижевске отделается штрафом

      11:26, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      11:26, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      442
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отцы и дети\n#смерть.
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      442
      0

      В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

      Ижевск. Удмуртия. Отец погибшего под колесами грузовика 2-летнего мальчика на улице Автозаводской в Ижевске отделается штрафом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).

      Трагедия произошла 21 апреля. Отец оставил без присмотра мальчика возле дома №36 по улице Автозаводской. В это время рядом в автомобиль «ГАЗ» обвиняемый грузил строительный мусор. Не заметив ребенка в коляске-велосипеде, мужчина сбил его.

      От полученных травм малыш скончался. На следующий день после происшествия на месте трагедии появились мягкие игрушки и свечи.

      Позже стало известно, что в отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

      Грузовик наехал на ребенка в Ижевске

      Водитель грузовика и отец погибшего в Ижевске мальчика рассказали об обстоятельствах аварии: Подробности: https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170421-235544/ баром

      11:26, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      442
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отцы и дети\n#смерть.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      6866

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4508
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      4125
      15:16, 20 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3729
      18:26, 18 июня, 2017

      Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

      3654
      12:24, 22 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      953

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      907
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      833
      09:24, 22 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      698
      17:02, 18 июня, 2017

      В Трудовой кодекс ввели уточнения о повышенной оплате за сверхурочную работу

      549
      14:28, 19 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      976

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      619
      16:49, 17 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      540
      10:05, 21 июня, 2017

      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      520
      16:36, 20 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      518
      16:58, 18 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

      22 июня, 2017

      День памяти и скорби

      22 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      21 июня, 2017