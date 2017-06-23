Только шесть пляжей официально открыли в Удмуртии

По одному работают в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле и два в Воткинске.

Ижевск. Удмуртия. Шесть пляжей функционируют в Удмуртии. По одному из них работают в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле и два – в Воткинске, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

В течение пляжного сезона 2017 года в регионе проведут отбор и лабораторные исследования 331 пробы воды из водоемов. С 1 мая по 16 июня уже исследовали 97 проб в водоемах Ижевска, Можги и Глазова.

Ранее стало известно, что жителям Глазова запретили купаться в Чепце. В реке обнаружили бактерии.