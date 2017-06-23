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      В отношении и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий

      12:25, 23 июня, 2017
      12:25, 23 июня, 2017
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      #ФСБ\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие
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      По данным источника, приблизительный ущерб от его противоправной деятельности составил 700-800 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В отношении задержанного накануне и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова возбудили уголовное дело. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ФСБ России по Удмуртской Республике, дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

      По данным источника агентства, приблизительный ущерб от его противоправной деятельности, выразившейся в вырубке 50 тыс. кубометров леса на территории заказников, составил 700-800 млн рублей.

      Напомним, что Рафиса Касимова задержали в четверг, 22 июня. В этот же день прошли оперативные мероприятия в правительстве и министерстве лесного хозяйства, которое ранее возглавлял вице-премьер.  

      12:25, 23 июня, 2017
      551
      0
      #ФСБ\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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