В отношении и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий

По данным источника, приблизительный ущерб от его противоправной деятельности составил 700-800 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В отношении задержанного накануне и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова возбудили уголовное дело. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ФСБ России по Удмуртской Республике, дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

По данным источника агентства, приблизительный ущерб от его противоправной деятельности, выразившейся в вырубке 50 тыс. кубометров леса на территории заказников, составил 700-800 млн рублей.

Напомним, что Рафиса Касимова задержали в четверг, 22 июня. В этот же день прошли оперативные мероприятия в правительстве и министерстве лесного хозяйства, которое ранее возглавлял вице-премьер.