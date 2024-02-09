Морозы до -25 градусов ударят в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные дни, 10-11 февраля, в Удмуртии атмосферное давление начнёт повышаться, существенных осадков не предвидится, а температурный фон продолжит понижаться. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до -20...-25°С, завтра днём не превысит -12…-17°С.

В ночь на воскресенье, 11 февраля, температура воздуха составит -14…-19°С, днём -10…-15°С.

В понедельник, 12 февраля, температурный фон существенно не изменится, ночью -15...-20°С, днём -10...-15°С. Во второй половине дня к территории республики подойдет зона осадков, пройдёт небольшой снег, который сохранится и усилится в ночь на вторник.

По предварительному прогнозу, в середине недели похолодание продолжится.