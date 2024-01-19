Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Очень снежная и ветреная погода ожидается в Удмуртии в выходные

13:29, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Очень снежная и ветреная погода ожидается в Удмуртии в выходные
13:29, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#погода в Удмуртии\n#Гидрометцентр Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
69
0

За три дня прогнозируется выпадение месячной нормы осадков.

Ижевск. Удмуртия. На протяжении выходных с 19 по 21 января в Удмуртии сохранится очень снежная и ветреная погода. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

В предстоящие выходные ожидается выпадение месячной нормы осадков, наиболее интенсивный снегопад прогнозируется в воскресенье.

В ночь на субботу, 20 января, ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с. Днём ветер должен немного ослабнуть. 

В воскресенье, 21 января, скорость ветра вновь начнёт возрастать, максимальные порывы достигнут 12-17м/с. Температура окажется в пределах от -1 до -6 градусов по Цельсию. 

К утру понедельника, 22 января, столбик термометра вновь опустится до -15…-20 градусов.

13:29, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#погода в Удмуртии\n#Гидрометцентр Удмуртии