Очень снежная и ветреная погода ожидается в Удмуртии в выходные

Ижевск. Удмуртия. На протяжении выходных с 19 по 21 января в Удмуртии сохранится очень снежная и ветреная погода. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

В предстоящие выходные ожидается выпадение месячной нормы осадков, наиболее интенсивный снегопад прогнозируется в воскресенье.

В ночь на субботу, 20 января, ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с. Днём ветер должен немного ослабнуть.

В воскресенье, 21 января, скорость ветра вновь начнёт возрастать, максимальные порывы достигнут 12-17м/с. Температура окажется в пределах от -1 до -6 градусов по Цельсию.

К утру понедельника, 22 января, столбик термометра вновь опустится до -15…-20 градусов.