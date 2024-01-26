Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В выходные в Удмуртии пройдёт умеренный снег

15:30, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В выходные в Удмуртии пройдёт умеренный снег
15:30, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
37
0
#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
37
0

К середине следующей недели может потеплеть до -1 градуса.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 27 января, в Удмуртии пройдёт умеренный снег. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Отмечается, что в ночь с пятницы к территории региона подойдёт зона осадков, а потому ожидается небольшой и умеренный снег, который сохранится и в субботу в дневные часы. 

В воскресенье, 28 января, осадки отметятся местами. В отдельных районах на дорогах прогнозируется снежный накат. В выходные дни температура воздуха ночью составит -9…-14°С, днём -6…-11°С.

В понедельник, 29 января, местами пройдёт небольшой снег, температурный фон существенно не изменится.

По предварительному прогнозу, к середине недели потеплеет до -1°С.

15:30, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
37
0
#Удмуртия\n#погода в Удмуртии