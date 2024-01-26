В выходные в Удмуртии пройдёт умеренный снег

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 27 января, в Удмуртии пройдёт умеренный снег. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Отмечается, что в ночь с пятницы к территории региона подойдёт зона осадков, а потому ожидается небольшой и умеренный снег, который сохранится и в субботу в дневные часы.

В воскресенье, 28 января, осадки отметятся местами. В отдельных районах на дорогах прогнозируется снежный накат. В выходные дни температура воздуха ночью составит -9…-14°С, днём -6…-11°С.

В понедельник, 29 января, местами пройдёт небольшой снег, температурный фон существенно не изменится.

По предварительному прогнозу, к середине недели потеплеет до -1°С.