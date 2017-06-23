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      Выходные в Удмуртии будут дождливыми

      15:13, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      15:13, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      455
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#лето
      Фото: @arzik2
      455
      0

      В субботу, 24 июня, в республике ожидаются грозы.

      Ижевск. Удмуртия. Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Как рассказала пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина в социальной сети Facebook, это обусловлено прохождением небольшого циклона южнее республики.

      Под его влиянием днём в субботу преимущественно в центральных и юго-западных районах ожидаются небольшие дожди, местами грозы. В воскресенье, 25 июня, кратковременные дожди вероятны в южных и юго-восточных районах республики.

      По ночам столбики термометров будут опускаться до +7, +12 градусов по Цельсию, днем – подниматься до +18, +23 градусов.

      15:13, 23 июня, 2017
      Ксения Чернова
      455
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#лето

       

       

       

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