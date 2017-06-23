В субботу, 24 июня, в республике ожидаются грозы.

Ижевск. Удмуртия. Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Как рассказала пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина в социальной сети Facebook, это обусловлено прохождением небольшого циклона южнее республики.

Под его влиянием днём в субботу преимущественно в центральных и юго-западных районах ожидаются небольшие дожди, местами грозы. В воскресенье, 25 июня, кратковременные дожди вероятны в южных и юго-восточных районах республики.

По ночам столбики термометров будут опускаться до +7, +12 градусов по Цельсию, днем – подниматься до +18, +23 градусов.