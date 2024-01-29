Снежная погода вновь установится в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В ночь на вторник, 30 января, и после днём через территорию Удмуртии ожидается прохождение фронтального раздела. Как сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра, установится снежная погода.

Ночью пройдёт небольшой снег, в западных районах — умеренный, днём повсеместно прогнозируется умеренный снег, на дорогах отметится снежный накат. В течение суток температура воздуха окажется в пределах -3...-8°С.

В ночь на среду, 31 января, интенсивность осадков ослабнет и в течение ночи снег прекратится. В дневные часы существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью и днём составит 0…-5 градусов.

В первые дни февраля в ночные часы столбик термометра опустится до -5…-9°С, в дневные часы не превысит -3...-8°С.

В четверг, 1 февраля, местами пройдёт небольшой снег, 2 февраля он примет повсеместный характер, а его интенсивность усилится до умеренного.

В середине недели ночью возможен туман. По предварительному прогнозу, выходные дни также ожидаются снежными.