Удмуртия в минуту: сильный паводок и «взлет» Соловьева

Обзор самых интересных новостей четверга, 6 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Бывший руководитель Удмуртии, задержанный за взятку, поднялся в медиарейтинге глав регионов России на три строчки. По итогам марта он занял 62 место. В окружном рейтинге Александр Соловьев поднялся на одну позицию.

Удмуртия в минуту 6 апреля 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Готовим лодки

Удмуртию ожидает сильный паводок. В регионе уже проверили готовность насосного оборудования. С его наступлением специалисты будут ежедневно измерять уровень воды в реках. Пик подтоплений ожидают в конце апреля.

Возвращение паразитов

Места отдыха в Ижевске обработают от клещей и грызунов. В их число вошли дворы детсадов, леса и крупные парки города. На эту работу из муниципального бюджета потратят 1,5 млн рублей.

Красные глаза

Светофоры установят на пешеходном переходе по улице Воткинское шоссе около остановки «Ударная» в Ижевске. Дата монтажа пока не известна. Сейчас светофор там стоит, но не работает.

Промах

Биатлонисты из Удмуртии не попали в основной состав сборной России на следующий сезон. На это претендовали Ульяна Кайшева и Александр Поварницын, которые в этом году уже выступали на кубках мира.

Все и. о.

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку правительство Виктора Савельева. Такой указ появился на официальном сайте республики в четверг, 6 апреля.