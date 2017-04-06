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      Удмуртия в минуту: сильный паводок и «взлет» Соловьева

      18:18, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:18, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      303
      0
      #спорт\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#биатлон\n#паводок\n#клещи\n#Удмуртия\n#прогноз паводка\n#светофор\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
      303
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      Обзор самых интересных новостей четверга, 6 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Бывший руководитель Удмуртии, задержанный за взятку, поднялся в медиарейтинге глав регионов России на три строчки. По итогам марта он занял 62 место. В окружном рейтинге Александр Соловьев поднялся на одну позицию.

      Удмуртия в минуту 6 апреля 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Готовим лодки

      Удмуртию ожидает сильный паводок. В регионе уже проверили готовность насосного оборудования. С его наступлением специалисты будут ежедневно измерять уровень воды в реках. Пик подтоплений ожидают в конце апреля.

      Возвращение паразитов

      Места отдыха в Ижевске обработают от клещей и грызунов. В их число вошли дворы детсадов, леса и крупные парки города. На эту работу из муниципального бюджета потратят 1,5 млн рублей.

      Красные глаза

      Светофоры установят на пешеходном переходе по улице Воткинское шоссе около остановки «Ударная» в Ижевске.  Дата монтажа пока не известна. Сейчас светофор там стоит, но не работает.

      Промах

      Биатлонисты из Удмуртии не попали в основной состав сборной России на следующий сезон. На это претендовали Ульяна Кайшева и Александр Поварницын, которые в этом году уже выступали на кубках мира.

      Все и. о.

      Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку правительство Виктора Савельева. Такой указ появился на официальном сайте республики в четверг, 6 апреля.

      18:18, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      303
      0
      #спорт\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#биатлон\n#паводок\n#клещи\n#Удмуртия\n#прогноз паводка\n#светофор\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
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