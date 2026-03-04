Закрыть
Вражеские БПЛА фиксируются на территории Удмуртии

#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#атака БПЛА\n#опасность
Источник фото: Александр Бречалов
Ранее в республике объявили сигнал «опасное небо».

Ижевск. Удмуртия. Вражеские БПЛА фиксируются на территории Удмуртии. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

«Мы отталкиваемся от той информации, которая есть в моменте, сигнал вводим по определенным территориям, где опасность наиболее высока — сначала это были южные, потом западные районы. Сейчас фиксируем опасность на территории всей республики. Как действовать, вы все хорошо знаете», — рассказал глава.

Он также отметил, что все руководители школ и детсадов знают порядок действий. 

Напомним, ранее в республике объявили сигнал «Опасное небо», а в Ижевске остановили движение общественного транспорта.

UPD: отбой угрозы атаки БПЛА.

