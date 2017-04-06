  • $ 55.89 ↓
  • € 59.69 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Находящийся в СИЗО экс-глава Удмуртии поднялся в медиарейтинге губернаторов России на три позиции

      13:46, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:46, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1021
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      1021
      0

      Такие результаты он показал по итогам марта.

      Ижевск. Удмуртия. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев поднялся в рейтинге глав регионов России на три позиции. По итогам марта 2017 года он расположился на 62 строчке, сообщает «Медиалогия».

      В окружном медиарейтинге находящийся в СИЗО Соловьев улучшил показатель на одну позицию и разместился на 10 строчке списка.

      Лидерами федерального рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым). Рейтинг руководителей субъектов ПФО возглавили Рустам Миниханов (Татарстан), Валерий Радаев (Саратовская область), Максим Решетников (Пермский край).

      Аутсайдерами медиарейтингов стали Роман Копин (Чукотский автономный округ), Сергей Ситников (Костромкая область), Леонид Маркелов (Марий Эл) и Юрий Берг (Оренбургская область), Владимир Волков (Мордовия), Леонид Маркелов (Марий Эл) соотнесённо.

      Напомним, по итогам февраля 2017 года Александр Соловьев занял 65 место в рейтинге глав регионов России.

      13:46, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1021
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа