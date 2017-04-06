Находящийся в СИЗО экс-глава Удмуртии поднялся в медиарейтинге губернаторов России на три позиции

Такие результаты он показал по итогам марта.

Ижевск. Удмуртия. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев поднялся в рейтинге глав регионов России на три позиции. По итогам марта 2017 года он расположился на 62 строчке, сообщает «Медиалогия».

В окружном медиарейтинге находящийся в СИЗО Соловьев улучшил показатель на одну позицию и разместился на 10 строчке списка.

Лидерами федерального рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым). Рейтинг руководителей субъектов ПФО возглавили Рустам Миниханов (Татарстан), Валерий Радаев (Саратовская область), Максим Решетников (Пермский край).

Аутсайдерами медиарейтингов стали Роман Копин (Чукотский автономный округ), Сергей Ситников (Костромкая область), Леонид Маркелов (Марий Эл) и Юрий Берг (Оренбургская область), Владимир Волков (Мордовия), Леонид Маркелов (Марий Эл) соотнесённо.

Напомним, по итогам февраля 2017 года Александр Соловьев занял 65 место в рейтинге глав регионов России.