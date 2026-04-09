Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Фейк: оборонные заводы Удмуртии велено перевезти в Сибирь и на Дальний Восток

12:50, 09 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#фейки
Источник фото: ИА "Сусанин"
Анонимные авторы выпустили очередной псевдо-указ главы республики.

Ижевск. Удмуртия. Очередной фейк от «губернатора Удмуртской Республики» поступил в адрес редакции «Сусанина». На этот раз анонимные авторы утверждают, что Александр Бречалов 8 апреля издал указ о переброске мощностей оборонных предприятий в глубокий тыл.

«Ввиду критического изменения оперативной обстановки, а также в связи с кратным увеличением случаев поражения со стороны противника с применением БПЛА…», — обосновывается в «документе».

Например, в Омскую область «надо перебросить» концерн «Калашников» и мощности ИМЗ. В Новосибирскую область — Сарапульский радиозавод и «Аксион». В Красноярский край «переедет» ИЭМЗ «Купол». В Хабаровский край — АО «Воткинский завод».

Кроме того, Минфину УР якобы велено заморозить расходы на благоустройство и развитие инфраструктуры Ижевска, Воткинска и Сарапула.

В администрации главы и правительства Удмуртии «Сусанин» заверили, что этот указ — очередной фейк и фикция.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

