Ижевск. Удмуртия. Очередной фейк от «губернатора Удмуртской Республики» поступил в адрес редакции «Сусанина». На этот раз анонимные авторы утверждают, что Александр Бречалов 8 апреля издал указ о переброске мощностей оборонных предприятий в глубокий тыл.

«Ввиду критического изменения оперативной обстановки, а также в связи с кратным увеличением случаев поражения со стороны противника с применением БПЛА…», — обосновывается в «документе».

Например, в Омскую область «надо перебросить» концерн «Калашников» и мощности ИМЗ. В Новосибирскую область — Сарапульский радиозавод и «Аксион». В Красноярский край «переедет» ИЭМЗ «Купол». В Хабаровский край — АО «Воткинский завод».

Кроме того, Минфину УР якобы велено заморозить расходы на благоустройство и развитие инфраструктуры Ижевска, Воткинска и Сарапула.

В администрации главы и правительства Удмуртии «Сусанин» заверили, что этот указ — очередной фейк и фикция.