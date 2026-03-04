Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опровергли фейковое распоряжение главы республики Александра Бречалова о поиске добровольцев для участия в «военно-восстановительной миссии в Иране». Псевдо-документ прислали анонимные пользователи в соцсетях «Сусанина».

Бречалов якобы обратился к местным руководителям организаций с требованием выделить сотрудников-добровольцев из числа инженеров с навыком управления дронами, минирования, разбирающихся в вопросах связи, химической и радиационной защите.

В администрации главы Удмуртии «Сусанину» подтвердили, что данная бумага является фальшивкой, и Александр Бречалов не требует никого отправлять в Иран.