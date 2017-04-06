  • $ 55.89 ↓
  • € 59.69 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Светофоры поставят около остановки «Ударная» в Ижевске

      15:04, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      15:04, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      139
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#светофор
      Фото: @arzik2
      139
      0

      Такое распоряжение появилось на сайте администрации города.

      Ижевск. Удмуртия. Светофоры установят на пешеходном переходе по улице Воткинское шоссе около транспортной остановки «Ударная». Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов.

      В документе написано, что такое решение принято для повышения безопасности дорожного движения. Дата установки электронных регулировщиков не указана.

      Отметим, что на сегодняшний день светофор на остановке «Ударная» стоит, но не работает. 

      15:04, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      139
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#светофор
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа