Светофоры поставят около остановки «Ударная» в Ижевске

Такое распоряжение появилось на сайте администрации города.

Ижевск. Удмуртия. Светофоры установят на пешеходном переходе по улице Воткинское шоссе около транспортной остановки «Ударная». Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов.

В документе написано, что такое решение принято для повышения безопасности дорожного движения. Дата установки электронных регулировщиков не указана.

Отметим, что на сегодняшний день светофор на остановке «Ударная» стоит, но не работает.