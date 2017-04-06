Общая площадь территорий составит 605,5 гектаров.

Ижевск. Удмуртия. Места отдыха в Ижевске обработают от клещей и грызунов. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, на это из бюджета города выделят 1,424 млн рублей.

От клещей обработают 605,5 гектаров территорий, а от грызунов 279 гектаров территорий:

- Парк Космонавтов;

- лес рядом с Северным кладбищем;

- лес около родника Важнин ключ;

- лес вдоль Якшур-Бодьинского тракта от телевышки до детского лагеря «Волна»;

- лес, примыкающий к пристани «Воложка»;

- лес, примыкающий к микрорайону «Липовая роща»;

- приют для бездомных животных «Кот и пес»;

- территории детских садов № 102 (Воткинское шоссе, 124а), № 152 (Воткинское шоссе, 138), № 272 (Тимирязева, 21), № 143 (30 лет Победы, 84), № 33 (Воткинское шоссе, 110а), № 150 (Авангардная, 16), № 166 (Авангардная, 18), № 175 (Софьи Ковалевской, 11), № 206 (Серова, 67), № 255 (Тимирязева, 25), № 110 (50 лет ВЛКСМ, 55), № 134 (30 лет Победы, 66а), № 196 (Школьная, 56), № 207 (Фруктовая, 35);

- Ярушкинский дендрологический парк;

- территория от улицы Брянской до очистных сооружений в микрорайоне «Костина Мельница»;

- Дом природы, Якшур-Бодьинский тракт;

- лесной вокруг парка Кирова и Зоопарка Удмуртии;

- лесной вдоль пешеходной дорожки «Тропа здоровья» от домов № 3, 5, 7 по Якшур-Бодьинскому тракту до школы № 9;

- лес, примыкающий к поселку Воложка с запада (барьерная обработка);

- лесной массив, расположенный между улицей Пироговской и проспектом Фалалеева;

- зеленая зона реки Чемошурка (от улицы 40 лет Победы до Союзной);

- лес, примыкающий к поселку Шунды;

- лес, примыкающий к микрорайону «Малиновая гора» с запада (барьерная обработка 100 м);

- лесной массив, примыкающий к микрорайону «Новые парники» (барьерная обработка);

- лесной участок вдоль улицы Автозаводская, от улицы 10 лет Октября до улицы Ворошилова (территория, прилегающая к ТРК «Столица», пешеходная дорожка от ТРК «Столица» через лесополосу к жилому дому по улицы Ворошилова, 46);

- лес, примыкающий к Южному кладбищу с севера (барьерная обработка);

- территория прогимназии «Липовая роща»;

- лесной участок в районе завода «Нефтемаш» (территория, ограниченная реки Карлуткой, больничным комплексом, ипподромом, садоводческими товариществами, санитарным комплексом, улицей 40 лет Победы, улицей Орджоникидзе);

- лес в районе реки Карлутка по обе стороны от улицы 10 лет Октября;

- зеленая зона реки Ярушки (от улицы 40 лет Победы до улицы Союзной);

- лесопосадка, прилегающая к микрорайону «Совхоз «Медведево» по Сарапульскому тракту;

- территория лесного участка, прилегающего к улице Джамбула от детского сада № 219 до улицы Тульская;

- лесная территория, прилегающая к жилым домам, расположенным по улице 30 лет Победы № 94, 96, 98 (барьерная обработка);

- территория, прилегающая к жилым домам, расположенным по улице Берша;

- территория лесного участка от ГИБДД к Республиканской клинической туберкулезной больнице;

- территория лесного участка вдоль дороги от Воткинского шоссе к Первой республиканской клинической больнице;

- территория от улицы Орджоникидзе (остановка «Ул. Ракетная») до улицы Ракетная;

- территория, прилегающая к детскому саду в микрорайоне «Новые парники» (проспект Кедровый, 14);

- территория, примыкающая к Республиканскому стрелковому комплексу имени Демидова.

В июне 2017 года перед праздником «Сабантуй» от клещей обработают территорию Ленинского района рядом со спорткомплексом «Чекерил». В конце апреля – мае, и во второй раз в сентябре обработают территории от грызунов:

- лес, примыкающий к микрорайону «Малиновая гора» с запада (барьерная обработка 300 м);

- лес, примыкающий к Южному кладбищу с севера (барьерная обработка 300 м);

- лесной участок в районе завода «Нефтемаш» (территория, ограниченная рекой Карлуткой, больничным комплексом, ипподромом, садоводческими товариществами, санитарным комплексом, улицей 40 лет Победы, улицей Орджоникидзе);

- лес вокруг пруда, расположенного на северо-восток от Дома печати;

- лесной участок вдоль улицы Автозаводская, от улицы 10 лет Октября до улицы Ворошилова (территория, прилегающая к ТРК «Столица», пешеходная дорожка от ТРК «Столица» через лесополосу к жилому дому по улице Ворошилова, 46);

- Парк Космонавтов;

- лес, примыкающий к микрорайону «Липовая роща» (барьерная обработка 300 м);

- Дом природы, Якшур-Бодьинский тракт;

- приют для бездомных животных «Кот и пес»;

- лесной участок, примыкающий к Северному кладбищу;

- лесной участок вокруг парка Кирова и Зоопарка Удмуртии;

- лесной массив вдоль пешеходной дорожки «Тропа здоровья» от домов № 3, 5, 7 по Якшур-Бодьинскому тракту до школы № 9;

- лесная территория, прилегающая к жилым домам, расположенным по улице 30 лет Победы № 94, 96, 98 (барьерная обработка).