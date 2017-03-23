Акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске и Завьялово в воскресенье

Место проведения акции в столице Удмуртии поменялось.

Ижевск. Удмуртия. Сразу две экологические акции «Разделяйка» пройдут в Удмуртии. В воскресенье, 23 марта, раздельный сбор мусора объявят на центральной площади в Завьялово и на парковке у торгового центра «Азбука ремонта» по улице Молодежной, 107 в Ижевске, сообщают организаторы.

Пройдут они с 14:00 до 15:00 – в столице Удмуртии, и с 12:00 до 13:00 – в Завьялово.

Что можно принести:

- стеклотару (даже треснувшую);

- пластиковые бутылки (от шампуня и моющих средств, кроме тюбиков, банок крема);

- любую тару с маркировкой ПЭТ или PET (не только бутылки);

- алюминиевые банки и содержащие алюминий флаконы;

- жестяные банки, мытые крышки и флаконы из жести;

- макулатура, картон, целлюлозные упаковки, журналы, старые книги;

- упаковочную плёнку (упаковки от круп, ПВД, фантики, стрейч-плёнка, пленка с пупырышками и прочее);

- батарейки;

- наскучившая, но добротная одежда и обувь, сумки, книги, игрушки, сувениры, бижутерия;

- одеяла, пальто (для приюта «Кот и пес»)

- телевизоры;

- сотовые телефоны;

- мониторы;

- видеомагнитофоны;

- принтеры;

- музыкальные центры;

- аудиоколонки;

- всё, что содержит микросхемы, включатели.

Что не берут:

- контейнеры из-под тортов;

- вспененные лотки;

- одноразовую посуду;

- фольгированную упаковку от йогуртов и творожков;

- сломанную пластиковую упаковку из-под яиц;

- предметы личной гигиены, нижнее белье и чулочно-носочные изделия (кроме колгот).

Все вторсырье должно быть чистым и плотно упакованным (бутылки нужно смять, пакеты плотно упаковать в один).

Также на «Разделяйке» будут принимать энергосберегающие дампы, ртутные градусники и другие приборы, содержащие ртуть. Прием опасных отходов будет только за пожертвование, так как их утилизация в России платная.