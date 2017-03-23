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      Акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске и Завьялово в воскресенье

      13:37, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      13:37, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      148
      0
      #Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#Завьялово
      Фото: Эко-движение «Зеленый паровоз»
      148
      0

      Место проведения акции в столице Удмуртии поменялось.

      Ижевск. Удмуртия. Сразу две экологические акции «Разделяйка» пройдут в Удмуртии. В воскресенье, 23 марта, раздельный сбор мусора объявят на центральной площади в Завьялово и на парковке у торгового центра «Азбука ремонта» по улице Молодежной, 107 в Ижевске, сообщают организаторы.

      Пройдут они с 14:00 до 15:00 – в столице Удмуртии, и с 12:00 до 13:00 – в Завьялово.

      Что можно принести:

      - стеклотару (даже треснувшую);

      - пластиковые бутылки (от шампуня и моющих средств, кроме тюбиков, банок крема);

      - любую тару с маркировкой ПЭТ или PET (не только бутылки);

      - алюминиевые банки и содержащие алюминий флаконы;

      - жестяные банки, мытые крышки и флаконы из жести;

      - макулатура, картон, целлюлозные упаковки, журналы, старые книги;

      - упаковочную плёнку (упаковки от круп, ПВД, фантики, стрейч-плёнка, пленка с пупырышками и прочее);

      - батарейки;

      - наскучившая, но добротная одежда и обувь, сумки, книги, игрушки, сувениры, бижутерия;

      - одеяла, пальто (для приюта «Кот и пес»)

      - телевизоры;

      - сотовые телефоны;

      - мониторы;

      - видеомагнитофоны;

      - принтеры;

      - музыкальные центры;

      - аудиоколонки;

      - всё, что содержит микросхемы, включатели.

      Что не берут:

      - контейнеры из-под тортов;

      - вспененные лотки;

      - одноразовую посуду;

      - фольгированную упаковку от йогуртов и творожков;

      - сломанную пластиковую упаковку из-под яиц;

      - предметы личной гигиены, нижнее белье и чулочно-носочные изделия (кроме колгот).

      Все вторсырье должно быть чистым и плотно упакованным (бутылки нужно смять, пакеты плотно упаковать в один).

      Также на «Разделяйке» будут принимать энергосберегающие дампы, ртутные градусники и другие приборы, содержащие ртуть. Прием опасных отходов будет только за пожертвование, так как их утилизация в России платная.

      13:37, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      148
      0
      #Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#Завьялово
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