Акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске и Завьялово в воскресенье

Место проведения акции в столице Удмуртии поменялось.
Ижевск. Удмуртия. Сразу две экологические акции «Разделяйка» пройдут в Удмуртии. В воскресенье, 23 марта, раздельный сбор мусора объявят на центральной площади в Завьялово и на парковке у торгового центра «Азбука ремонта» по улице Молодежной, 107 в Ижевске, сообщают организаторы.
Пройдут они с 14:00 до 15:00 – в столице Удмуртии, и с 12:00 до 13:00 – в Завьялово.
Что можно принести:
- стеклотару (даже треснувшую);
- пластиковые бутылки (от шампуня и моющих средств, кроме тюбиков, банок крема);
- любую тару с маркировкой ПЭТ или PET (не только бутылки);
- алюминиевые банки и содержащие алюминий флаконы;
- жестяные банки, мытые крышки и флаконы из жести;
- макулатура, картон, целлюлозные упаковки, журналы, старые книги;
- упаковочную плёнку (упаковки от круп, ПВД, фантики, стрейч-плёнка, пленка с пупырышками и прочее);
- батарейки;
- наскучившая, но добротная одежда и обувь, сумки, книги, игрушки, сувениры, бижутерия;
- одеяла, пальто (для приюта «Кот и пес»)
- телевизоры;
- сотовые телефоны;
- мониторы;
- видеомагнитофоны;
- принтеры;
- музыкальные центры;
- аудиоколонки;
- всё, что содержит микросхемы, включатели.
Что не берут:
- контейнеры из-под тортов;
- вспененные лотки;
- одноразовую посуду;
- фольгированную упаковку от йогуртов и творожков;
- сломанную пластиковую упаковку из-под яиц;
- предметы личной гигиены, нижнее белье и чулочно-носочные изделия (кроме колгот).
Все вторсырье должно быть чистым и плотно упакованным (бутылки нужно смять, пакеты плотно упаковать в один).
Также на «Разделяйке» будут принимать энергосберегающие дампы, ртутные градусники и другие приборы, содержащие ртуть. Прием опасных отходов будет только за пожертвование, так как их утилизация в России платная.