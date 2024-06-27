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Позиция главы Удмуртии продолжает снижаться в национальном рейтинге губернаторов

11:20, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Позиция главы Удмуртии продолжает снижаться в национальном рейтинге губернаторов
11:20, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
387
0
#Александр Бречалов\n#рейтинг
Фото: udmurt.ru
387
0

Сейчас Александр Бречалов занимает 65 место из 85.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов оказался на 65 месте из 85 губернаторов в национальном рейтинге. Данными за май-июнь поделился Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Напомним, по итогам февраля Александр Бречалов сумел подняться, оказавшись на 58 строчке рейтинга. Тогда один из экспертов исследования, политконсультант Марат Хамидуллин, в своём комментарии отметил, что зима для главы Удмуртии выдалась относительно спокойной, а главной темой стала подготовка к выборам президента страны.

По итогам рейтинга за март-апрель глава Удмуртии неожиданно опустился в третью группу рейтинга, заняв 63 строчку. В том рейтинге уже ни один эксперт не озвучил изменение позиции главы Удмуртии.

За май-июнь Александр Бречалов опустился ещё на две позиции, достигнув 65 места. Причину того никто из политологов также не озвучил.

11:20, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
387
0
#Александр Бречалов\n#рейтинг