Представитель Генпрокуратуры России проведёт в Удмуртии приём по вопросу прав несовершеннолетних

Консультация пройдёт 10 июня с 10:00 до 12:00.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель комиссии Генеральной прокуратуры России проведёт в Удмуртии приём по вопросу о правах несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

10 июня с 10:00 до 12:00 часов приём проведёт начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодёжи Генеральной прокуратуры Российской Федерации Дарья Бугаева.

Консультация будет проходить по предварительной записи. Договориться о приёме можно по телефонам: 8 (3412) 60-75-24, 60-74-28, 60-73-39. Звонки принимаются по будням в будни с 09:00 до 18:00. Приём проведут в режиме видеоконференцсвязи.

Во время личного приёма посетителям нужно иметь с собой паспорт и соблюдать масочный режим.