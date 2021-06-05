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Представитель Генпрокуратуры России проведёт в Удмуртии приём по вопросу прав несовершеннолетних

18:00, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
Представитель Генпрокуратуры России проведёт в Удмуртии приём по вопросу прав несовершеннолетних
18:00, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
137
0
#Удмуртия\n#Генеральная прокуратура РФ\n#Прокуратура\n#дети
Фото: unsplash.com
137
0

Консультация пройдёт 10 июня с 10:00 до 12:00.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель комиссии Генеральной прокуратуры России проведёт в Удмуртии приём по вопросу о правах несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

10 июня с 10:00 до 12:00 часов приём проведёт начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодёжи Генеральной прокуратуры Российской Федерации Дарья Бугаева. 

Консультация будет проходить по предварительной записи. Договориться о приёме можно по телефонам: 8 (3412) 60-75-24, 60-74-28, 60-73-39. Звонки принимаются по будням в будни с 09:00 до 18:00. Приём проведут в режиме видеоконференцсвязи.  

Во время личного приёма посетителям нужно иметь с собой паспорт и соблюдать масочный режим. 

18:00, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
137
0
#Удмуртия\n#Генеральная прокуратура РФ\n#Прокуратура\n#дети