Коллегия Верховного суда Удмуртии восстановила на работе экс-председателя ГКК Бориса Сарнаева

Решение суда вступило в силу.

Ижевск. Удмуртия. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Удмуртии восстановила в должности экс-председателя Государственного контрольного комитета (ГКК) республики Бориса Сарнаева. По информации пресс-службы судейского сообщества региона, решение вступило в силу, но может быть обжаловано в суде кассационной инстанции в течение трёх месяцев.

Борис Сарнаев выдвигал исковые требования к Госсовету Удмуртии и ГКК о восстановлении в должности председателя комитета, взыскании компенсации морального вреда, заработной платы за время вынужденного прогула. Коллегия по гражданским делам постановила удовлетворить требования только в части Госкомитета.

Сарнаев восстановлен в должности председателя Государственного контрольного комитета с 16 декабря 2020 года, в его пользу с ГКК взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

Напомним, что в декабре 2020 года Госсовет Удмуртии снизил предельный возраст для председателя ГКК и досрочно прекратил полномочия Сарнаева. Назначенная на эту должность Ольга Филиппова проработала меньше двух месяцев.