Госсовет Удмуртии досрочно прекратил полномочия председателя контрольного комитета

Это связано со вступлением в силу поправок к закону о ГКК.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии принял постановление о досрочном прекращении полномочий председателя Государственного контрольного комитета Бориса Сарнаева. Как пояснил на сессии регионального парламента во вторник, 15 декабря, заместитель председателя Госсовета - председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности Александр Прозоров, это связано со вступлением в силу поправок в закон о ГКК.

Так, был понижен предельный возраст для занятия должности председателя комитета — с 65 до 60 лет. Руководителю ГКК Борису Сарнаеву – 62 года.

За принятие постановления о досрочном освобождении от должности проголосовали 40 депутатов, против – 6, один народный избранник воздержался.

Напомним, что ранее Борис Сарнаев обратился в прокуратуру из-за принятых поправок в закон о ГКК.

Наша справка: Сарнаев Борис Семенович, родился в 1958 году в Хабаровске. Государственный советник юстиции 3 класса. Образование: высшее юридическое. После окончания Дальневосточного государственного университета в 1982 году на следственной и прокурорской работе в органах прокуратуры Хабаровского края занимал должности: стажер, следователь, старший следователь, следователь по особо важным делам.

С 1985 по 1988 год - прокурор Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края.

С 1988 по 1998 год - заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере и об административных правонарушениях, начальник отдела кадров, начальник отдела по надзору за законностью деятельности Дальневосточного РУОП прокуратуры Хабаровского края.

С 1998 по 2003 год – заместитель прокурора, первый заместитель прокурора Хабаровского края -начальник следственного управления.

С августа 2003 года и по февраль 2008 года — прокурор Удмуртской Республики.

29 апреля 2008 года назначен председателем Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики. (по информации с сайта ГКК)