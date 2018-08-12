play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

Министру социальной политики Удмуртии оставят двух замов из семи

10:01, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
10:01, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
813
0
#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
813
0

Кроме того, предельная штатная численность министерства сократится на 24 ставки.

Ижевск. Удмуртия. У министра социальной политики и труда Удмуртии останется лишь два заместителя из семи. Об этом сообщается в постановлении председателя правительства Удмуртской Республики от 7 августа, опубликованном на официальном портале органов власти региона.

В рамках оптимизации предельная штатная численность работников составит 142 единицы. В предыдущей редакции постановления о министерстве штатная численность составляла 166 единиц. Из семи заместителей министра останется только два. Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

По данным официального сайта министерства социальной политики и труда, в настоящее время у руководителя ведомства Татьяны Чураковой шесть заместителей: Ольга Лубнина (первый зам), Марина Белоусова, Елена Саламатова, Елена Васильева, Лариса Вершинина и Константин Коньков.

Отметим, что аналогичные процессы сокращения штатной численности и количества заместителей проходит и в других министерствах. У большинства министров остается два заместителя. Ожидается, что сокращение чиновников позволит сохранить в бюджете до 420 млн рублей. 

10:01, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
813
0
#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
17175

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8904
10:50, 07 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6430
17:00, 05 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

6374
12:30, 10 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

6070
20:10, 08 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
23912

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9259
11:48, 07 августа, 2018

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2639
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2588
13:49, 05 августа, 2018

Россияне смогут отдыхать в Южной Америке без виз

1979
13:50, 07 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
2657

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2528
18:45, 08 августа, 2018

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2484
16:55, 08 августа, 2018

Вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв

1876
16:58, 06 августа, 2018

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в Болонье

1810
18:20, 06 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018