Министру социальной политики Удмуртии оставят двух замов из семи

Кроме того, предельная штатная численность министерства сократится на 24 ставки.

Ижевск. Удмуртия. У министра социальной политики и труда Удмуртии останется лишь два заместителя из семи. Об этом сообщается в постановлении председателя правительства Удмуртской Республики от 7 августа, опубликованном на официальном портале органов власти региона.

В рамках оптимизации предельная штатная численность работников составит 142 единицы. В предыдущей редакции постановления о министерстве штатная численность составляла 166 единиц. Из семи заместителей министра останется только два. Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

По данным официального сайта министерства социальной политики и труда, в настоящее время у руководителя ведомства Татьяны Чураковой шесть заместителей: Ольга Лубнина (первый зам), Марина Белоусова, Елена Саламатова, Елена Васильева, Лариса Вершинина и Константин Коньков.

Отметим, что аналогичные процессы сокращения штатной численности и количества заместителей проходит и в других министерствах. У большинства министров остается два заместителя. Ожидается, что сокращение чиновников позволит сохранить в бюджете до 420 млн рублей.