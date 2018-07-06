Извещения о необходимости проведения административной реформы внутри ведомства уже получили первые заместители министров.

Ижевск. Удмуртия. Сокращение чиновников в Удмуртии может сохранить в бюджете до 420 млн рублей. Извещения о необходимости проведения административной реформы внутри ведомства уже получили первые заместители министров. Об этом журналистам в пятницу, 6 июля, рассказал глава региона Александр Бречалов.

«Вы знаете, что мы проводим большую административную реформу. Уже три уведомления заместителям министров выданы, это 30 человек, часть денег пойдет на коррекцию фонда оплаты труда, часть денег – это экономия. До 1 июня 2019 года аппарат правительства и администрации главы сократится на 30 процентов. Это тоже экономия средств существенная. Мы проводим большую работу по оптимизации операционных услуг: кадры, бухгалтерия и, возможно, их объединение. По нашим оценкам, 380-420 млн рублей даст нам экономию», - сказал глава Удмуртии.

Напомним, что об уменьшении расходов на содержание аппарата главы и правительства республики было сказано Бречаловым в конце апреля 2018 года. Спустя два месяца руководитель региона подписал указ о сокращении чиновников.