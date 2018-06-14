Члены комиссии по организации работы Госсовета обсудили поправки ко второму чтению проекта изменений в закон.

Ижевск. Удмуртия. Общественный совет появится при Госсовете Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Создать Общественный совет планируется после внесения соответствующих изменений в закон «О Государственном Совете Удмуртской Республики». Проект внесения поправок был одобрен в первом чтении на сессии парламента 24 апреля. Накануне, 13 мая, члены комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета обсудили поправки ко второму чтению проекта.

Изменения касаются не только создания Общественного совета, но и дополнения полномочий председателя Госсовета, его заместителей, президиума. Предлагается внести изменения и в численный состав президиума, предусмотрев, что общее число его членов не может превышать 15 депутатов.