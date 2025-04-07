Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Завьяловского района, который избил родственника, ударил его вилкой, а затем угрожал бригаде скорой помощи. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В мае 2023 года пьяный 68-летний мужчина в доме в селе Бабино из-за внезапно возникшей неприязни избил родственника по лицу. Также он ударил его зубцами вилки в шею.

Когда врачи оказывали потерпевшему помощь, злоумышленник угрожал фельдшеру и медбрату расстрелом. При этом он с силой толкал медработников.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В суде обвиняемый не признал свою вину. Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ.