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В Воткинском районе задержали сотрудницу муниципалитета, подозреваемую в использовании служебных машин в личных целях

13:58, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинском районе задержали сотрудницу муниципалитета, подозреваемую в использовании служебных машин в личных целях
13:58, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинский район\n#Удмуртия\n#превышение полномочий\n#уголовное дело
Источник фото: скриншот видео СУ СКР России по Удмуртии
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Нанесён ущерб бюджету района.

Воткинск. Удмуртия. Главу аппарата администрации Воткинского района подозревают в использовании служебных автомобилей в личных целях. Об этом сообщает следственное управление СКР России по Удмуртии. 

По данным следствия, с 2023 по 2024 год сотрудница администрации Воткинского района давала указания об использовании служебных автомобилей муниципалитета в личных целях. Своими действиями женщина причинила ущерб бюджету района и грубо нарушила трудовые права водителей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). 

Подозреваемую задержали. В настоящий момент готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд. Также устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности женщины. 

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13:58, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#превышение полномочий\n#уголовное дело