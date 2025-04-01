Воткинск. Удмуртия. Главу аппарата администрации Воткинского района подозревают в использовании служебных автомобилей в личных целях. Об этом сообщает следственное управление СКР России по Удмуртии.

По данным следствия, с 2023 по 2024 год сотрудница администрации Воткинского района давала указания об использовании служебных автомобилей муниципалитета в личных целях. Своими действиями женщина причинила ущерб бюджету района и грубо нарушила трудовые права водителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

Подозреваемую задержали. В настоящий момент готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд. Также устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности женщины.