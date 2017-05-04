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      Судимого за взятку бизнесмена выбрали главой Воткинского района

      11:25, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      11:25, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      46
      0
      #коррупция\n#Воткинск\n#власть и чиновники
      Фото: vk.com (Ксения Прозорова)
      46
      0

      Кандидатуру Ильи Прозорова утвердили на внеочередной шестой сессии Совета депутатов муниципального образования.

      Воткинск. Удмуртия. Нового главу выбрали в Воткинском районе. Муниципальное образование возглавит 32-летний Илья Прозоров, рассказали информагентству «Сусанин» в приемной администрации района.

      Кандидатуру Прозорова утвердили на внеочередной шестой сессии Совета депутатов муниципального образования, которая прошла в четверг, 4 мая.

      Согласно информации Российской энциклопедии кандидатов, в 2012 году Илья Прозоров был судим за дачу взятки. Судимость погасили в феврале 2015 года.

      Наша справка: Илья Петрович Прозоров родился 13 апреля 1985 года. Проживает в деревне Большая Кивара Воткинского района.

      В 2015 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию. Является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальным предпринимателем.

      В 2012 году был судим по части 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), судимость погашена в 2015 году.

      11:25, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      46
      0
      #коррупция\n#Воткинск\n#власть и чиновники
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