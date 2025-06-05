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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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К 12 годам колонии приговорили жителя Удмуртии за изнасилование дочери своей сожительницы

12:53, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
К 12 годам колонии приговорили жителя Удмуртии за изнасилование дочери своей сожительницы
12:53, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
1892
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#уголовное дело\n#прокуратура Удмуртии\n#изнасилование\n#дети
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Также его обвинили в иных действиях сексуального характера.

Вавож. Удмуртия. К 12 годам колонии приговорили жителя Удмуртии за изнасилование дочери своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры республики.

Напомним, летом 2023 года пьяный 43-летний житель Вавожского района изнасиловал 14-летнюю девочку и совершил иные действия сексуального характера с применением насилия.

Увинский районный суд приговорил обвиняемого к 12 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

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12:53, 05 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
1892
0
#уголовное дело\n#прокуратура Удмуртии\n#изнасилование\n#дети