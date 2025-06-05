Вавож. Удмуртия. К 12 годам колонии приговорили жителя Удмуртии за изнасилование дочери своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры республики.

Напомним, летом 2023 года пьяный 43-летний житель Вавожского района изнасиловал 14-летнюю девочку и совершил иные действия сексуального характера с применением насилия.

Увинский районный суд приговорил обвиняемого к 12 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.