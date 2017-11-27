Владимир Ястреб возглавил «Удмуртавтодор»

Новый начальник приступил к исполнению своих обязанностей 17 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Начальником ГУП «Удмуртавтодор» стал Владимир Ястреб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый руководитель приступил к своим обязанностям 17 ноября 2017 года. Ранее он работал в должности главы инспекции Госстройнадзора по Удмуртии.

Также отметим, что родной брат Владимира Ястреба – Иван Ястреб – сегодня является министром строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Напомним, что Сергей Лукин, который возглавлял «Удмуртавтодор», покинул пост «по семейным обстоятельствам».