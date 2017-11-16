Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности начальника предприятия.
Ижевск. Удмуртия. Начальник «Удмуртавтодора» Сергей Лукин покинет пост «по семейным обстоятельствам». Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе предприятия.
«Он написал заявление по собственному желанию в связи со сменой места жительства по семейным обстоятельствам», - пояснили в пресс-службе.
Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности начальника «Удмуртавтодора».
Напомним, накануне, 15 ноября, в Миндортрансе Удмуртии сообщали, что заявлений от Лукина они не получали.