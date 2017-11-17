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      Глава Минсельхоза Удмуртии Александр Прохоров: биография

      12:53, 17 ноября, 2017
      12:53, 17 ноября, 2017
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      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
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      Исполняющий обязанности министра покинет свой пост.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал заявление и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Александра Прохорова об увольнении.

      Наша справка: Александр Аркадьевич Прохоров родился 24 января 1955 года в деревне Гондырвай Шарканского района Удмуртской АССР. В 1980 году закончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер – механик»

      С 1972 по 1973 год трудился в колхозе имени Пушкина Шарканского района;

      1973-1975 годы – служба в Советской Армии.

      С 1975 по 1980 год – студент Ижевского сельскохозяйственного института;

      1980-1981 годы – учитель машиноведения Ниж-Киварской средней школы;

      1981-1986 годы – заведующий орготделом, первый секретарь Шарканского РК ВЛКСМ;

      1986-1988 годы – слушатель очного отделения Свердловской высшей партийной школы;

      1988-1989 годы – и.о. редактора, редактор редакции газеты «Путь Ленина»;

      1989-1990 годы – секретарь райкома Шарканского РК КПСС;

      1990-1990 годы – второй секретарь Шарканского РК КПСС ;

      1990-1991 годы – первый секретарь Шарканского РК КПСС.

      С 1991 по 1998 год – заместитель директора Фирмы «Идеал» Шарканского района;

      1998-2003 годы – глава Шарканской районной администрации;

      2003-2006 годы – глава Администрации МО «Шарканский район»;

      2006-2015 годы – глава МО «Шарканский район»;

      С 12.08.2015 года - министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

      12:53, 17 ноября, 2017
      167
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      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

       

       

       

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