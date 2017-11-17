Глава Минсельхоза Удмуртии Александр Прохоров: биография

Исполняющий обязанности министра покинет свой пост.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал заявление и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Александра Прохорова об увольнении.

Наша справка: Александр Аркадьевич Прохоров родился 24 января 1955 года в деревне Гондырвай Шарканского района Удмуртской АССР. В 1980 году закончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер – механик»

С 1972 по 1973 год трудился в колхозе имени Пушкина Шарканского района;

1973-1975 годы – служба в Советской Армии.

С 1975 по 1980 год – студент Ижевского сельскохозяйственного института;

1980-1981 годы – учитель машиноведения Ниж-Киварской средней школы;

1981-1986 годы – заведующий орготделом, первый секретарь Шарканского РК ВЛКСМ;

1986-1988 годы – слушатель очного отделения Свердловской высшей партийной школы;

1988-1989 годы – и.о. редактора, редактор редакции газеты «Путь Ленина»;

1989-1990 годы – секретарь райкома Шарканского РК КПСС;

1990-1990 годы – второй секретарь Шарканского РК КПСС ;

1990-1991 годы – первый секретарь Шарканского РК КПСС.

С 1991 по 1998 год – заместитель директора Фирмы «Идеал» Шарканского района;

1998-2003 годы – глава Шарканской районной администрации;

2003-2006 годы – глава Администрации МО «Шарканский район»;

2006-2015 годы – глава МО «Шарканский район»;

С 12.08.2015 года - министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.