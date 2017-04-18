Жилищную проблему переселенцев из Кечево в Малой Пурге решат до конца лета

По словам врио главы Удмуртии, в холода люди жить в таких условиях не будут.

Малая Пурга. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что жилищные проблемы переселенцев из села Кечево Малопургинского района решат к концу лета 2017 года. В холода люди в таких условиях жить не должны, сказал Бречалов во время рабочей поездки во вторник, 18 апреля.

«Что касается Малопургинского района, мне граждане сказали, что их чуть ли не насильно переселяли из тех домов, где они жили, а между тем после ЧС им были выделены средства и они его неплохо отремонтировали. Мы выясним, кому сейчас принадлежат эти участки и тоже будем разбираться. Точно до конца лета проблемы будут все решены. Откуда бы нам не пришлось изыскивать средства. Что-то мне подсказывает, что будет заинтересованность у застройщиков нормально исправлять. В холода снова люди в таких условиях жить не будут», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Во вторник, 18 апреля, Александр Бречалов побывал с рабочей поездкой в селе Кечево Малопургинского района Удмуртии. Информагентсво «Сусанин» вело прямую трансляцию с места событий.

Александр Бречалов познакомился с условиями жизни переселенцев в Малой Пурге Малая Пурга. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 18 апреля, побывает в двух домах Малопуринского района республики, построенных по программе переселения из ветхого жилья. Здания построили с множеством нарушений и строительных правил. https://susanin.news/udmurtia/power/20170418-235319/#hcq=vRsV7hq

Утро начинается не с кофе. Сегодня на повестке визит в Кечево, где застройщик возвел жилье для переселенцев с "удобствами" на улице. @brechalov обещал разбор полетов. #ижевск #удмуртия #сусанин #пурга 36 Likes, 2 Comments - ИА Сусанин (@susanin.news) on Instagram: "Утро начинается не с кофе. Сегодня на повестке визит в Кечево, где застройщик возвел жилье для..."

В Кечево 21 век. Вода из колодца, туалет на улице. Все это в доме, который построили для переселенцев. В бараке, которому более 100 лет условия гораздо комфортнее. Кстати, дорожку выстелили к приезду @brechalov 37 Likes, 1 Comments - ИА Сусанин (@susanin.news) on Instagram: "В Кечево 21 век. Вода из колодца, туалет на улице. Все это в доме, который построили для..."