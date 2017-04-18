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      LIVE: врио главы Удмуртии познакомился с условиями жизни переселенцев в Малопургинском районе

      09:10, 18 апреля, 2017
      09:10, 18 апреля, 2017
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      #жилье\n#Малая Пурга\n#онлайн\n#Александр Бречалов
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      Александр Бречалов побывает в двух домах, построенных по программе расселения ветхого жилья.

      Малая Пурга. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 18 апреля, побывает в двух домах Малопуринского района республики, построенных по программе переселения из ветхого жилья. Здания построили с множеством нарушений и строительных правил.

      Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» ведут онлайн видеотрансляцию с места событий.

      Brechalov v Kichevo

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

      Первым объектом, который посетит Александр Бречалов, стал дом №4 на улице Железнодорожная в деревне Кечево. Здесь руководитель региона встретится с представителем компании-застройщика ООО ПСФ «Постольский». 

      Александр Бречалов добрался до проблемного дома.

      8 Likes, 1 Comments - ИА Сусанин (@susanin.news) on Instagram: "Александр Бречалов добрался до проблемного дома."

      После Кечево делегация правительства Удмуртии и журналисты отправились в 4 дома на улицу Колхозная в селе Малая Пурга. 

      Все дома были построены в рамках региональной программы по переселению граждан из авариного жилищного фонда. При этом, по данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, здания возвели с «множеством нарушений и строительных правил». 

      Накануне, во время аппаратного совещания органов власти, врио руководителя региона Александр Бречалов предложил переселить нерадивых застройщиков в квартиры, построенные без туалета.

       

      Нерадивых застройщиков соцжилья в Удмуртии могут переселить в дома с плесенью

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-17.

      09:10, 18 апреля, 2017
      336
      0
      #жилье\n#Малая Пурга\n#онлайн\n#Александр Бречалов
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