LIVE: врио главы Удмуртии познакомился с условиями жизни переселенцев в Малопургинском районе

Александр Бречалов побывает в двух домах, построенных по программе расселения ветхого жилья.

Малая Пурга. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 18 апреля, побывает в двух домах Малопуринского района республики, построенных по программе переселения из ветхого жилья. Здания построили с множеством нарушений и строительных правил.

Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» ведут онлайн видеотрансляцию с места событий.

Brechalov v Kichevo Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

Первым объектом, который посетит Александр Бречалов, стал дом №4 на улице Железнодорожная в деревне Кечево. Здесь руководитель региона встретится с представителем компании-застройщика ООО ПСФ «Постольский».

Александр Бречалов добрался до проблемного дома. 8 Likes, 1 Comments - ИА Сусанин (@susanin.news) on Instagram: "Александр Бречалов добрался до проблемного дома."

После Кечево делегация правительства Удмуртии и журналисты отправились в 4 дома на улицу Колхозная в селе Малая Пурга.

Все дома были построены в рамках региональной программы по переселению граждан из авариного жилищного фонда. При этом, по данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, здания возвели с «множеством нарушений и строительных правил».

Накануне, во время аппаратного совещания органов власти, врио руководителя региона Александр Бречалов предложил переселить нерадивых застройщиков в квартиры, построенные без туалета.