Биатлонист из Удмуртии Иван Черезов зарегистрировался на праймериз «Единой России»

Спортсмен в качестве депутата регионального Госсовета намерен работать в социальной сфере и развивать спорт.

Ижевск. Удмуртия. Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов зарегистрировался на праймериз «Единой России» на выборы в Госсовет Удмуртии. Спортсмен рассказал, что планирует направить свою деятельность на социальною сферу, развитие спорта и здорового образа жизни граждан.

«Спортсмены становятся старше и уходят в другие регионы. И мы кадры воспитываем-воспитываем, столько времени тратим, не считая уже финансовой части, а потом раз и целыми командами уходят в другие регионы», - сказал Черезов.

Биатлонист идет по 11 округу – Автозавод, Устиновский район.

Ивана Черезов является подтверждением того, что принимать участие в праймериз может не только партийный, но и беспартийный человек. Об этом во вторник, 21 марта, также говорил и руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Андрей Макаров.

«У нас в предварительном голосовании могут учувствовать члены, сторонники партии и беспартийные граждане. Но при этом они не могут быть членами других политических партий», - добавил Макаров.

Биатлонист Иван Черезов участвует в праймериз "Единой России" Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов зарегистрировался на праймериз "Единой России" на выборы в Госсовет Удмуртии. Спортсмен рассказал, что планирует направить свою деятельность на социальною сферу, развитие спорта и здорового образа жизни граждан.

Также 21 марта состоялся организационный комитет под председательством секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Невоструева, на котором утвердили 26 участников предварительного голосования.

В список вошли:

- Алексей Малюк, ООО «Удмуртская хлебная компания», генеральный директор;

- Анатолий Хохряков, АО «Восход», генеральный директор;

- Альфрит Муллахметов, ООО «Электрон плюс», коммерческий директор;

- Олег Караваев, ТСЖ «Кедр», председатель правления;

- Андрей Ураськин, государственный национальный театр Удмуртской Республики», директор;

- Наталья Шилохвостова, МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, заместитель директора по АХЧ;

- Юрий Федоров, АО «Белкамнефть», генеральный директор;

- Фания Федорова, городская дума Ижевска, зампредседателя;

- Андрей Лямин, ООО «ПКФ «Факт», директор;

- Дмитрий Лукин, региональная общественная организация «Совет по развитию спорта в Удмуртской Республике», руководитель президиума;

- Андрей Волков, ООО «Цветы Удмуртии», первый заместитель генерального директора;

- Владимир Романов, ООО «Воткинский рынок», генеральный директор;

- Константин Владимиров, МУП «Воткинские городские электрические сети», директор;

- Карен Манукян, ООО Группа Компаний «Литос», генеральный директор;

- Александр Любимов, «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», ректор;

- Александр Волков, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре;

- Сергей Колегов, воткинский филиал ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», доцент кафедры «Технология машиностроения и приборостроения»;

- Вадим Исупов, филиал ООО «Сиам Мастер» в Ижевске, директор;

- Алексей Наговицын, ООО «Воткинский хлебокомбинат», первый заместитель генерального директора;

- Энвиль Касимов, депутат, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета;

- Рашид Абашев, ОАО «Удмуртнефть», заместитель генерального директора по МТО и транспорту;

- Рашит Абашев, акционерное общество работников «Можгинское деревообрабатывающее Народное предприятие «Красная звезда», генеральный директор;

- Михаил Молоков, ООО «Русская компания», генеральный директор;

- Сергей Мусинов, ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», генеральный директор;

- Александр Евсеев, общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», председатель;

- Иван Черезов, АО «Концерн «Калашников», заместитель директора по маркетингу по проектному направлению.

Дебаты начнутся 7 апреля. Каждый кандидат должен поучаствовать не менее, чем в двух дебатах.

Напомним, что праймериз состоится 28 мая. Планируется открыть 241 участок - это 20% от общего количества.