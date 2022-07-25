В Удмуртии заработал обновленный туристический портал VizitUdmurtia

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 25 июля перезапустили туристический портал VizitUdmurtia. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На портале VizitUdmurtia имеется информация о 225 культурных, развлекательных и природных достопримечательностях Удмуртии, а также представлен событийный календарь музыкальных, спортивных и национальных фестивалей. Для путешественников календарь спланирует выходные и даст рекомендации на посещение самых интересных мероприятий.

Туристы из других регионов смогут выбрать подходящие им отели, кафе и турагентства из собранных на портале подборок. Благодаря им люди быстро найдут путешествие по душе, составленное «под ключ».

Продвинутые путешественники даже могут посетить Удмуртию на своем транспорте и увидеть все лучшие места благодаря разработанным маршрутам.

«Тренд последних лет — это автопутешествия. Для самостоятельных туристов мы разработали автомаршруты по республике. Направления охватывают основные достопримечательности нашего края. Можно следовать по заданному маршруту, а можно собрать свой «конструктор». Автомаршруты будут актуальны как для жителей республики, так и для гостей региона», — поделилась руководитель Агентства по туризму в Удмуртии Юлия Бадаш.

На портале уже есть 6 автомаршрутов, которые охватывают 3 города и 9 районов республики: «Крайний север», «Родина Чайковского», «От арестантской каши до чутырских пельменей», «Сарапул купеческий», «Бабушки из Бураново, родники и колдуны» и «Автомаршрут трёх районов».

Туристический портал будет постоянно обновляться, также увеличится и численность автомаршрутов. Представители туристической отрасли региона могут сами предлагать информацию о своих объектах или мероприятиях. Для этого необходимо отправить заявку на почту info@visit-udmurtia.ru.