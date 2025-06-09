Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года работодателям возмещают средства, затраченные на создание и оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по Удмуртии.

Для получения субсидии юрлица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить места инвалидам первой и второй групп и ветеранам боевых действий с любой группой инвалидности. Оснащение рабочего места проводится индивидуально для каждого конкретного работника. Также возможна адаптация мест для целой группы людей с одинаковыми ограничениями по состоянию здоровья.

Компенсация за создание или адаптирование одного рабочего места для работника с инвалидностью составляет до 200 тыс. рублей. Отделение СФР по Удмуртии выдаёт деньги на закупку основного или вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Также есть возможность восполнить затраты за монтаж, установку и обустройство рабочего места на дому.

Для получения компенсации компания должна принять на работу человека с инвалидностью минимум на 9 месяцев. Комиссия, помимо проверки документов, может посетить предприятие, чтобы оценить проделанную работу.