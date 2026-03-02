Закрыть
12:10, 02 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: ИА «Сусанин»
2 марта несколько аэропортов в ПФО столкнулись с задержками по различным причинам.

Ижевск. Удмуртия. Приволжская транспортная прокуратура 2 марта проконтролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту имени М. Т. Калашникова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что в аэропорту Ижевска, а также Казани, Самары и Уфы, 2 марта по различным причинам произошли задержки рейсов.

Прокуроры также следят за предоставлением пассажирам услуг, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.

В случае нарушения прав, пассажиров просят обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

Отметим, что на данный час, судя по информации, размещённой на онлайн-табло, задержан только один ижевский самолёт по направлению Сочи — Ижевск. Ранее пресс-служба Ижавиа сообщала, что расписание рейсов корректируется в связи с ограничениями, введёнными в аэропорту в Сочи в целях безопасности.

