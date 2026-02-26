Закрыть
Предприниматель овощебазы на улице Пойма в Ижевске заплатит штраф за нарушения при сжигании отходов

14:05, 26 февраля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#нарушения\n#Прокуратура
Источник фото: Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура
Площадка не отвечала требованиям.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимателя овощебазы на улице Пойма в Ижевске оштрафовали на 60 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

На содержание площадки пожаловались жители города. Как выяснила природоохранная прокуратура, нормальной площадки для временного хранения отходов там не было, а часть испорченных продуктов предприниматель сжигал открытым способом.

После проверки незаконное сжигание прекратили. Бизнесмену не только вынесли предписание, но и назначили штраф в 60 тыс. рублей за нарушение правил обращения с отходами и санитарных норм. 

Территорию начали приводить в порядок.

