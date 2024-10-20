В Сарапульском районе привлекут федеральные органы для решения ситуации со сливом отходов

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе обсудили ситуацию с выбросом отходов на земли сельхозназначения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Напомним, что 22 мая сотрудники Россельхознадзора зафиксировали разлив жидкости чёрного цвета со стойким нефтяным запахом на сельскохозяйственном участке на массиве «Уральский» Сарапульского района. Также в южной части участка специалисты наблюдали навалы грунта и ТКО. Собственник территории ООО «Экогарант» получил предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Айдар Шарафутдинов отметил, что по обращениям администрации района контрольно-надзорные органы уже несколько раз накладывали штрафы на предприятие, но они не дали должного результата.

«Уважаемые жители района, как и вы я обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг предприятия «Экогарант». Вместе с республикой и федеральными органами власти мы используем все законные способы, чтобы компания прекратила слив отходов и провела рекультивацию земель», — заявил глава района.

Представители республиканской власти, Росприроднадзора, службы судебных приставов и главный федеральный инспектор по Удмуртии Алексей Воробьев во время совещания решили создать дорожную карту по нормализации ситуации. Также будут приниматься дополнительные меры с участием федеральных коллег.