Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смертельного ДТП в Сарапуле

Ижевск. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследовании обстоятельств ДТП в Удмуртии, в котором пострадали дети. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Напомним, авария произошла 9 ноября 2024 года напротив дома №68А по улице Путейской в Сарапуле. По данным следствия в микроавтобус с 11 несовершеннолетними спортсменами врезалась легковушка. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, допустив столкновение. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три его пассажирки погибли. Юным спортсменам и их водителю оказали амбулаторную помощь. Одного ребёнка транспортировали в РДКБ в Ижевске.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Главный следователь страны поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.