Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следственные органы начали доследственную проверку после обрушения льда с пятиэтажного дома на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, в среду, 26 марта, на улице 50 лет Октября 35-летний мужчина получил травмы после падения на него льда с крыши. Пострадавшего госпитализировали.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание дома в нормативном состоянии», – говорится в сообщении.

В случае, если будет выявлена вина УК или ТСЖ, ответственные лица могут понести наказание по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).