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В Ижевске начали доследственную проверку после падения льда на мужчину

08:30, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске начали доследственную проверку после падения льда на мужчину
08:30, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
192
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#доследственная проверка\n#снег
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Пострадавший оказался в больнице.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следственные органы начали доследственную проверку после обрушения льда с пятиэтажного дома на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, в среду, 26 марта, на улице 50 лет Октября 35-летний мужчина получил травмы после падения на него льда с крыши. Пострадавшего госпитализировали.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание дома в нормативном состоянии», – говорится в сообщении.

В случае, если будет выявлена вина УК или ТСЖ, ответственные лица могут понести наказание по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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08:30, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#доследственная проверка\n#снег