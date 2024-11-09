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Одного пострадавшего в ДТП в Сарапуле ребёнка перевезли в РДКБ Ижевска

11:03, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Одного пострадавшего в ДТП в Сарапуле ребёнка перевезли в РДКБ Ижевска
11:03, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
589
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП\n#дети\n#травмы\n#врачи\n#медицинская помощь
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
589
0

Ему проведут углублённую диагностику.

Сарапул. Удмуртия. В результате столкновения микроавтобуса и легковушки в Сарапуле три ребёнка получили незначительные ушибы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Напомним, что ребята 9-10 лет ехали на соревнования, когда в их микроавтобус врезалась легковушка. Для контроля состояния все пассажиры автобуса были доставлены в Сарапульскую городскую больницу, их осмотрели врачи.

Одного ребёнка перевезли в Ижевск для проведения более углубленной диагностики. Он находится под наблюдением врачей Республиканской детской клинической больницы. Остальных детей после оказания медпомощи отпустили домой с родителями. 

«Все дети будут под нашим контролем, под наблюдением педиатров по месту жительства, если вдруг понадобится какая-то помощь», – заявила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова.

Напомним, что в ДТП погибли водитель и три пассажира легковушки. По факту аварии возбуждено уголовное дело и организована проверка

11:03, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
589
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП\n#дети\n#травмы\n#врачи\n#медицинская помощь