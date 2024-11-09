Одного пострадавшего в ДТП в Сарапуле ребёнка перевезли в РДКБ Ижевска

Сарапул. Удмуртия. В результате столкновения микроавтобуса и легковушки в Сарапуле три ребёнка получили незначительные ушибы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Напомним, что ребята 9-10 лет ехали на соревнования, когда в их микроавтобус врезалась легковушка. Для контроля состояния все пассажиры автобуса были доставлены в Сарапульскую городскую больницу, их осмотрели врачи.

Одного ребёнка перевезли в Ижевск для проведения более углубленной диагностики. Он находится под наблюдением врачей Республиканской детской клинической больницы. Остальных детей после оказания медпомощи отпустили домой с родителями.

«Все дети будут под нашим контролем, под наблюдением педиатров по месту жительства, если вдруг понадобится какая-то помощь», – заявила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова.

Напомним, что в ДТП погибли водитель и три пассажира легковушки. По факту аварии возбуждено уголовное дело и организована проверка.