Ижевск. Удмуртия. В Ижевске расследуется смертельное падение рабочего со строящегося дома. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, несчастный случай произошёл 27 мая на строящемся объекте на улице Леваневского. Штукатур сорвался с высоты и погиб.

Как сообщают в СК, погибшим оказался 24-летний гражданин государства Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Также в рамках расследования сотрудники СУ СК и МВД по Удмуртии при поддержке Росгвардии провели рейдовые мероприятия на стройке, проверив законность пребывания иностранных граждан на территории России.

Напомним, в Ижевске расследуется ещё один несчастный случай с погибшим работником. На улице Телегина мужчина упал с крыши во время строительных работ.