Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

В Ижевске началось расследование несчастного случая с погибшим на стройке иностранцем

15:55, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске началось расследование несчастного случая с погибшим на стройке иностранцем
15:55, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#расследование\n#несчастный случай\n#падение\n#стройка\n#иностранец
Источник фото: СУ СК России по Удмуртии
271
0

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске расследуется смертельное падение рабочего со строящегося дома. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, несчастный случай произошёл 27 мая на строящемся объекте на улице Леваневского. Штукатур сорвался с высоты и погиб.

Как сообщают в СК, погибшим оказался 24-летний гражданин государства Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Также в рамках расследования сотрудники СУ СК и МВД по Удмуртии при поддержке Росгвардии провели рейдовые мероприятия на стройке, проверив законность пребывания иностранных граждан на территории России.

Напомним, в Ижевске расследуется ещё один несчастный случай с погибшим работником. На улице Телегина мужчина упал с крыши во время строительных работ.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:55, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#расследование\n#несчастный случай\n#падение\n#стройка\n#иностранец