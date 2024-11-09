Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Микроавтобус и легковушка столкнулись 9 ноября около 07:15 напротив дома №68 «А» на улице Путейской в Сарапуле. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в микроавтобус «Соллерс Атлант», рассказали в Госавтоинспекции Удмуртии.

В результате аварии водитель легковушки и три его пассажирки погибли.

Предварительно известно, что на момент аварии в микроавтобусе находились 11 детей 9-10 лет и один взрослый мужчина. Всех пассажиров доставили в больницу. Водитель микроавтобуса не пострадал.

На месте работают 6 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. Они деблокировали погибших.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.