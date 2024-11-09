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Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки в Сарапуле

09:41, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки в Сарапуле
09:41, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
3675
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП\n#дети
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
3675
0

Находившихся в микроавтобусе детей доставили в больницу.

Сарапул. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

Микроавтобус и легковушка столкнулись 9 ноября около 07:15 напротив дома №68 «А» на улице Путейской в Сарапуле. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в микроавтобус «Соллерс Атлант», рассказали в Госавтоинспекции Удмуртии.

В результате аварии водитель легковушки и три его пассажирки погибли. 

Предварительно известно, что на момент аварии в микроавтобусе находились 11 детей 9-10 лет и один взрослый мужчина. Всех пассажиров доставили в больницу. Водитель микроавтобуса не пострадал.

На месте работают 6 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. Они деблокировали погибших. 

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. 

09:41, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
3675
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП\n#дети