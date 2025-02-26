Глазов. Удмуртия. В деле заместителя гендиректора Чепецкого механического завода в Глазове выявили новые эпизоды. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следствия, с 2023 по 2024 годы обвиняемый инициировал торги, чтобы заключить договоры на оказание IT-услуг между заводом и аффилированной ему организацией. По условиям соглашения, работы должны были выполнить работники компании. Однако по просьбе фигуранта дело выполнили сотрудники связанного с обвиняемым предприятия по завышенным ценам.

Поступившие от завода более 8,5 млн рублей обвиняемый снял со счета.

По факту мошенничества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено еще два уголовных дела. Они соединены с ранее возбужденным уголовным делом в совершении аналогичного преступления.

Расследование продолжается.