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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В деле заместителя гендиректора ЧМЗ в Глазове появились новые эпизоды

12:31, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В деле заместителя гендиректора ЧМЗ в Глазове появились новые эпизоды
12:31, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#Глазов
Источник фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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Их объединили в одно уголовное дело.

Глазов. Удмуртия. В деле заместителя гендиректора Чепецкого механического завода в Глазове выявили новые эпизоды. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следствия, с 2023 по 2024 годы обвиняемый инициировал торги, чтобы заключить договоры на оказание IT-услуг между заводом и аффилированной ему организацией. По условиям соглашения, работы должны были выполнить работники компании. Однако по просьбе фигуранта  дело выполнили сотрудники связанного с обвиняемым предприятия по завышенным ценам.

Поступившие от завода более 8,5 млн рублей обвиняемый снял со счета.

По факту мошенничества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено еще два уголовных дела. Они соединены с ранее возбужденным уголовным делом в совершении аналогичного преступления.

Расследование продолжается.

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12:31, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
69
0
#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#Глазов