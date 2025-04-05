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Следственный комитет России поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей Сарапула

14:42, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Следственный комитет России поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей Сарапула
14:42, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
271
0
#Сарапул\n#Следственный комитет
Источник фото: ИА "Сусанин"
271
0

Дело касается аварийной дороги в проезде Пархоменко.

Сарапул. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей Сарапула. Об этом сообщает Информационный центр СК России. 

К главе СК России в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Сарапула по вопросу нарушения прав жителей частных домов на проезде Пархоменко. Долгое время автомобильная дорога в данном месте находится в непригодном состоянии. Асфальт отсутствует, на грунтовом полотне образовались многочисленные ямы и колеи. Проезд транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб и школьных автобусов, невозможен. Также там нет уличного освещения, централизованного водоснабжения и пожарных гидрантов. Местные жители неоднократно и безрезультатно обращались в различные инстанции. 

Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по УР Роману Широбокову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. 

 

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14:42, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
271
0
#Сарапул\n#Следственный комитет