Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 30-летнего мужчину, который оказал сопротивление полицейским при задержании. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Судом установлено, что фигурант, ранее находившийся в розыске за кражу в магазине, 1 мая 2024 года около одного из ресторанов быстрого питания на улице Клубной во время задержания ударил полицейского по руке. Кроме того, спустя несколько дней мужчина проник в квартиру и похитил телефон своей знакомой.

Были возбуждены уголовные дела по статьям 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 161 УК РФ («Грабеж»).

Ленинский районный суд Ижевска признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет в колонии строгого режима.