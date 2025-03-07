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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанин, ударивший полицейского около ресторана на Клубной, попал в колонию

09:57, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчанин, ударивший полицейского около ресторана на Клубной, попал в колонию
09:57, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
292
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Следственный комитет\n#насилие\n#колония\n#нападение на полицейских
Источник фото: unsplash.com (Grant Durr)
292
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Мужчина ранее был неоднократно судим.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 30-летнего мужчину, который оказал сопротивление полицейским при задержании. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Судом установлено, что фигурант, ранее находившийся в розыске за кражу в магазине, 1 мая 2024 года около одного из ресторанов быстрого питания на улице Клубной во время задержания ударил полицейского по руке. Кроме того, спустя несколько дней мужчина проник в квартиру и похитил телефон своей знакомой.

Были возбуждены уголовные дела по статьям 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 161 УК РФ («Грабеж»).

Ленинский районный суд Ижевска признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет в колонии строгого режима.

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09:57, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
292
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Следственный комитет\n#насилие\n#колония\n#нападение на полицейских