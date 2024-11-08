В Завьяловском районе люди попытались украсть тушу сбитого лося

Завьялово. Удмуртия. Сотрудники Охотнадзора Удмуртии не дали людям украсть тушу сбитого лося. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Попытка кражи туши была пресечена в Завьяловском районе. Отмечается, что животное погибло во время ДТП.

В отношении нарушителей возбудили административные дела по части 1 статьи 8.37 КоАП России («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»).

Жителям Удмуртии напоминают, что туши погибших диких животных относятся к биологическим отходам и должны быть утилизированы. А по правилам охоты нельзя перемещать и разделывать их без специальных документов. Также отмечается, что мясо дикого животного может быть заражено и опасно для здоровья человека.