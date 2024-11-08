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В Завьяловском районе люди попытались украсть тушу сбитого лося

08:30, 08 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Завьяловском районе люди попытались украсть тушу сбитого лося
08:30, 08 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
732
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#лось\n#ДТП\n#кража
Источник фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
732
0

В отношении нарушителей возбуждены административные дела.

Завьялово. Удмуртия. Сотрудники Охотнадзора Удмуртии не дали людям украсть тушу сбитого лося. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Попытка кражи туши была пресечена в Завьяловском районе. Отмечается, что животное погибло во время ДТП. 

В отношении нарушителей возбудили административные дела по части 1 статьи 8.37 КоАП России («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»). 

Жителям Удмуртии напоминают, что туши погибших диких животных относятся к биологическим отходам и должны быть утилизированы. А по правилам охоты нельзя перемещать и разделывать их без специальных документов. Также отмечается, что мясо дикого животного может быть заражено и опасно для здоровья человека.  

08:30, 08 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
732
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#лось\n#ДТП\n#кража