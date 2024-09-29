Осуждённые колонии в Удмуртии смастерили декорацию для детских постановок

Ягул. Удмуртия. Осуждённые исправительной колонии №1 в селе Ягул, что в Завьяловском районе Удмуртии, помогают дошкольным детским учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по УР.

В рамках оказания добровольной помощи осуждённые изготовили трёхъярусные детские кровати, которые представители администрации учреждения передали детскому дошкольному учреждению в Завьяловском районе.

Кроме того, осуждённые своими руками смастерили декорацию «Русская изба» для детских театральных постановок. В настоящее время это изделие уже передано в один из культурно-спортивных комплексов района.