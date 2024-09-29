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Осуждённые колонии в Удмуртии смастерили декорацию для детских постановок

14:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Осуждённые колонии в Удмуртии смастерили декорацию для детских постановок
14:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
364
0
#Удмуртия\n#УФСИН\n#дети
Фото: пресс-служба УФСИН по УР
364
0

Также «постояльцы» ИК №1 в Ягуле изготовили кровати для районного детсада.

Ягул. Удмуртия. Осуждённые исправительной колонии №1 в селе Ягул, что в Завьяловском районе Удмуртии, помогают дошкольным детским учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по УР.

В рамках оказания добровольной помощи осуждённые изготовили трёхъярусные детские кровати, которые представители администрации учреждения передали детскому дошкольному учреждению в Завьяловском районе.

Кроме того, осуждённые своими руками смастерили декорацию «Русская изба» для детских театральных постановок. В настоящее время это изделие уже передано в один из культурно-спортивных комплексов района.

14:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
364
0
#Удмуртия\n#УФСИН\n#дети