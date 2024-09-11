Ижевские оружейники выпустят первую крупносерийную партию массогабаритных макетов автоматов АК-12

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оружейное производство концерна «Калашников» выпустит первую крупносерийную партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-12 образца 2018, предназначенной для продажи в розницу. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Макеты АК-12 могут быть использованы в учебных, а также ознакомительных целях. Образцы будут соответствовать оригиналу по размерам и массе. В них реализована возможность включения и выключения предохранителя, взведения и спуска ударно-спускового механизма. Также будет возможность провести неполную сборку и разборку. Макеты безопасны в использовании и не требуют лицензии для покупки.

«Мы должны вернуть начальную военную подготовку в школу. Мы обязаны создать все условия для того, чтобы и в школе, и за ее пределами была возможность тренироваться с учебным оружием. Чтобы люди могли оттачивать свои навыки, уметь применять их, потому что это вопрос спасения жизни на поле боя», — рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.